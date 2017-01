Lezing ’Surrealisme’ door Aldwin Kroeze

SANTPOORT-ZUID - Drs. Aldwin Kroeze geeft op dinsdag 31 januari een lezing in ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid als voorbereiding op de bijzondere overzichtstentoonstelling ’Surrealisme’ in Museum Boijmans van Beuningen in samenwerking met de Hamburger Kunsthalle en de Scottish Gallery of Modern Art.

De lezing begint om 20 uur, entree €6. Reserveren: www.santpoortsbelang.nl