Nog één keer Mini en Maxi

Foto Leo van Velzen Beeld uit de voorstelling ’Mini en Maxi Nu’.

IJMUIDEN - Vorig jaar stonden Karel de Rooij en Peter de Jong, na twaalf jaar afwezigheid, als Mini en Maxi in een tot de nok toe uitverkochte Stadsschouwburg Velsen. Wie die voorstelling heeft gemist krijgt nog een kans. De grootmeesters komen nogmaals met de voorstelling ’Mini & Maxi Nu’ in IJmuiden.

Door Mitzie Meijerhof - 25-1-2017, 15:24 (Update 25-1-2017, 15:24)

Het heeft er een tijd naar uitgezien dat ze nooit meer samen op de planken zouden staan. Toch zochten De Rooij en De Jong de theaters weer op. Dat deden ze met de voorstelling ’Mini & Maxi Nu’.

Na een lange carrière vol grote shows brak twaalf jaar geleden een moeilijke periode aan met een dubbele hernia van De Jong en later de burn-out van De Rooij. Ze bleven achter de schermen advies en regie-aanwijzingen geven aan jongere collega’s. In Becketts absurde theaterstuk ’Wachten op Godot’ door het Nationale Toneel verrasten de heren als acteurs in de moderne toneelkunst.

In ’Mini & Maxi Nu’ hebben de heren een aantal acts tot in de finesses uitgewerkt. De acts gaan vooral over hun ’duo zijn’, de vraag ’gaan we door, gaan we niet door?’. Maar ook het niet zonder elkaar kunnen. Deze insteek geeft hun acts een licht absurd tintje.

In samenwerking met hun vaste regisseur Jos Thie hebben Mini en Maxi hun repertoire opgefrist en in vernieuwde vorm uitgebracht. Met een programma vol hilarische Mini en Maxi sketches, vernuftige capriolen, grappige muziekstukken en spitsvondige dialogen.