Theaterstudenten Nova College spelen klassiekers

Foto pr Studenten aan het repeteren.

IJMUIDEN -

Theaterstudenten van het Nova College uit Haarlem zijn op twee avonden te zien in het Witte Theater met twee toneelklassiekers. ’De wijze kater’ geschreven door Herman Heijermans en ’Drie zusters’ geschreven door Anton Tsjechov.

De tweedejaars theaterstudenten zijn al weken bezig om van deze twee oude stukken iets prachtigs te maken voor jong en oud. Dit doen ze verdeeld in twee groepen onder leiding van twee theaterdocenten.Dit project is gestart om te leren hoe het is om zelf een productie te maken.

De wijze kater is een humoristisch sprookje dat is gebaseerd op het verhaal van de gelaarsde kat. De koning is ten einde raad want er heerst een rattenplaag. Er is maar één kat die de plaag kan oplossen.

Drie zusters is een verhaal dat gaat over familie, liefde en verlangen. Drie zusters willen niks liever dan terug naar Moskou. Terug naar hun geliefde geboorteplaats. Maar waarom gaan ze dan niet?

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari zijn de studenten zien in het Witte Theater in IJmuiden. Ze beloven een geweldige avond voor jong en oud met veel humor en een drankje tussendoor.

Het Witte Theater, Kanaalstraat 257, Aanvang: 20.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro per persoon.