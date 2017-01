Kinderkleding, workshops en fotoshoots in IJmuiden

IJMUIDEN - Velsen wordt een kinderkledingwinkel rijker. Het lege pand van de Plukschuur aan Kennemerlaan 53 in IJmuiden krijgt een nieuwe invulling. Vanaf begin maart wordt de ruimte gebruikt voor een winkel in tweedehands kinderkleding.

Door Hanin Balan - 25-1-2017, 18:08 (Update 25-1-2017, 18:13)

Volgens de nieuwe eigenaresse kan IJmuiden dit goed gebruiken.

,,Het was een lang gekoesterde droom om deze winkel te beginnen. Ik ben net moeder geworden en ik merk dat kinderkleding best duur kan zijn. Ik denk dat veel moeders behoefte hebben aan de tweedehands kinderkledingwinkel. In ‘Dunkie Punkie’...