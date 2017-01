Bibliotheek Velsen gaat op scholen aan de slag

VELSEN - De reorganisatie bij Bibliotheek Velsen, waarbij een op de drie werknemers zijn baan verliest, heeft volgens bibliotheekdirecteur Tjeerd de Kort geen gevolgen voor de leden van de bieb. ,,We blijven boeken uitlenen en we blijven investeren in de collectie.’’

Door Susanne Moerkerk - 25-1-2017, 16:14 (Update 25-1-2017, 16:30)

Daarnaast gaat de bibliotheek de collectie bezorgen op scholen. ,,Dat gaat in samenspraak met de scholen, we leveren dan boeken en medewerkers ter ondersteuning. Dat kan zijn als aanvulling op de schoolbibliotheek of - als de school geen eigen bibliotheek heeft...