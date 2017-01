Nepambtenaren lichten oudere vrouw op in Santpoort-Noord

SANTPOORT-NOORD - In een woning aan het Burgemeester Weertsplantsoen in Santpoort-Noord hebben twee mannen woensdag een oudere vrouw opgelicht. Zij zeiden dat ze ambtenaren van de gemeente waren en namen onder meer de pinpas van het slachtoffer mee.

Door Jan Balk - 26-1-2017, 9:44 (Update 26-1-2017, 9:44)

De politie meldt op Facebook dat de oplichters rond 16:00 uur vertelden dat ze van de gemeente waren en een controle wilden uitvoeren in verband met lekkage en drempels in de woning. Het slachtoffer werd overdonderd en heeft de mannen binnen gelaten.

De slachtoffers slaagden er in om de pinpas van de vrouw mee te nemen en probeerden later telefonisch de pincode te achterhalen. Dit gebeurde met een smoes.

De beller gaf aan van de politie te zijn en de pincode nodig te hebben om een onderzoek in te kunnen stellen. Gelukkig is het niet zover gekomen dat de code daadwerkelijk werd afgegeven. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar tips over het incident.