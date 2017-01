Horecatour: College maakt kennis met Velsense horeca

Foto United Photos/Paul Vreeker

VELSEN - Diverse horecagelegenheden in Velsen verwelkomden donderdag burgemeester Dales en wethouders.

De culinaire rondgang begon bij restaurant Van der Meer in IJmuiden, voerde langs Villa Westend in Velserbroek, hotel De Weyman in Santpoort-Noord, pizzeria-ristorante Da Maurizio in IJmuiden en strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden aan Zeeom te eindigen bij restaurant Kop Van de Haven in IJmuiden.

Evert van der Meer, gastheer bij restaurant Van der Meer en bestuurslid bij Koninklijk Horeca Nederland Velsen, organiseerde de middag.

De burgemeester wilde graag van de horeca-eigenaren weten of er dingen waren waar ze tegenaan lopen. Iets dat genoemd werd, is de soms moeizame vergunningverstrekking voor bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen van Villa Westend.

Villa Westend heeft de wens een zaal te realiseren die ruimte biedt aan achthonderd man. Punt van verbetering is dat het krijgen van vergunningen voor evenementen beter gaat dan voorheen.