Hartverwarmend

HMC Susanne Moerkerk

Als een kind van zes sta ik dagelijks aan het begin van de middag bij de deur van de redactie te drentelen als was het de dag voor mijn verjaardag. Wachtend op de man in het grijs/oranje.

Door Susanne Moerkerk s.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 19:51 (Update 26-1-2017, 19:51)

Sinds twee weken brengt de postbode ons kaartjes en brieven van lezers. Steunbetuigingen, hartverwarmende woorden en lezers die ons een hart onder de riem steken.

We krijgen een persoonlijk kijkje in het leven. Mensen schrijven over hoe de krant een rol speelt in hun leven. De...