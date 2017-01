Leerlingen naar huis gestuurd

Archieffoto ANP

HEEMSKERK - Een klas van basisschool De Ark in Heemskerk is onlangs naar huis gestuurd omdat er geen vervangende docent gevonden kon worden. John Keunen, voorzitter van het college van bestuur van Fedra waaronder twaalf scholen in de IJmond vallen, verwacht dat dat in de toekomst vaker kan voorvallen.

Door Evelien Engele - 27-1-2017, 12:16 (Update 27-1-2017, 12:41)

Ouders van de in totaal 3500 leerlingen ontvingen een brief waarin de voorzitter uitleg geeft. ,,Niet om ouders bang te maken, wel om ze mee te nemen in het proces dat er gaande...