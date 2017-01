In één nacht tijd drie inbraken bij personenauto’s in Driehuis

DRIEHUIS - In één nacht tijd is maar liefst bij drie auto’s in Driehuis ingebroken.

Door Evelien Engele - 27-1-2017, 15:10 (Update 27-1-2017, 15:10)

De eerste inbraak moet tussen donderdag 23 uur en vrijdag 9 uur hebben plaatsgevonden bij een personenwagen geparkeerd aan de Marnixlaan. De dashboardcomputer is meegenomen. Het tweede geval betreft een auto aan de Driehuizerkerkweg waar eveneens de dashboardcomputer is gestolen. De dief moet tussen donderdag 22 uur en vrijdag 9 uur te werk zijn gegaan. De derde auto stond aan de Tollenslaan geparkeerd. Hier is tussen donderdag 18 uur en vrijdag 8 uur een ruit ingeslagen waarna het stuur is weggenomen. In alle drie de gevallen werd ingebroken door een ruit in het portiersdeur in te tikken. De politie heeft nog geen tips ontvangen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, worden verzocht dat te melden via het telefoonnummer: 0900-8844.