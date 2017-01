Voetbalclubs in Velsen zijn verdeeld over nieuw spel voor jeugd

archieffoto Het pupillenvoetbal gaat in het volgend seizoen veranderen.

VELSEN - Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van zeven tot

Door Kees de Boer - 28-1-2017, 14:45 (Update 28-1-2017, 14:45)

twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams. Het is in deze spelvorm de bedoeling dat kinderen vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Volgens de bedenkers bij de KNVB draagt dit bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van de jonge voetballertjes.

Zijn de voetbalclubs in Velsen al klaar voor dit nieuwe spel voor de...