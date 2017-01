Makreel als omega drie bommetje

AMSTERDAM - Gerard van Balsfoort, voorzitter van de ’Pelagic Freezer-trawler Association’ (Pelagische visserij met vriestrawlers), vertelt in zijn presentatie dat de makreel met akoestische echo-apparatuur wordt gevangen. De netten raken met deze manier van vissen nooit de zeebodem.

Door Kees de Boer - 28-1-2017, 8:00 (Update 28-1-2017, 8:14)

Makreel wordt voornamelijk gevangen in de Noord-Oost Atlantische wateren, dat is de thuisbasis van deze vis. Gemiddeld wordt er vijf miljoen ton per jaar gevangen.

Van Balsfoort: ,, Het beheer van de makreelvisserij gaat over een groot bestand. De makreelvisserij verspreidt zich over een groot...