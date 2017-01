Dood hondje gevonden in Wijkeroogpark in Velsen-Noord

Foto: ANP

VELSEN-NOORD - In het Wijkeroogpark in Velsen-Noord is afgelopen dinsdag een dood hondje gevonden. Het gaat om een kleine witte hond met een aantal zwarte plukken en een krullerige vacht.

Door Internetredactie - 28-1-2017, 10:42 (Update 28-1-2017, 10:48)

Het beestje droeg een rood tuigje. De politie heeft de eigenaar nog niet weten te traceren, zo valt te lezen op Facebook. Mensen die meer weten, mogen contact opnemen met de dierenpolitie.

Het is niet duidelijk hoe het hondje om het leven is gekomen.