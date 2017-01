School’s cool IJmond zoekt thuismentor

Illustratie 123RF Naar school.

VELSEN - School’s cool, een programma van Telstar Thuis in de Wijk, zoekt voor komend schooljaar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor inzetten voor brugklassers om schooluitval door persoonlijke omstandigheden te voorkomen.

Door Evelien Engele - 30-1-2017, 14:30 (Update 30-1-2017, 14:44)

De thuismentoren kunnen leerlingen met bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand met een tot twee uur begeleiding per week helpen om het risico op schooluitval te verkleinen.

Vrijwilligers gaan eens per week op huisbezoek. Zij zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten.

Vrijwilligers krijgen voorafgaand aan het mentorschap een training en gedurende het mentoraat ondersteuning van de coördinator, die ook regelmatig bijeenkomsten organiseert waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Het is belangrijk dat je als mentor affiniteit hebt met de schoolgaande jeugd, maar je hoeft niet zelf onderwijservaring of kinderen te hebben. Zie voor meer informatie: www.school scoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker: 023- 5392664.