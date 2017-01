Kamerleden bezoeken Reddingsbrigade

Foto Ko van Leeuwen De kamerleden (links en derde van links) bij de Reddingsbrigade.

IJMUIDEN - De VVD-Kamerleden Ockje Tellegen (veiligheid) en Leendert de Lange (zorg) hebben maandag een bezoek gebracht aan Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. Ze hebben zich laten informeren over de Nationale Reddingsvloot.

Door onze verslaggever - 30-1-2017, 15:33 (Update 30-1-2017, 15:43)

De Nationale Reddingsvloot bestaat dit jaar 60 jaar. Reddingsbrigade Nederland bestaat als koepel voor de lokale brigades dit jaar 100 jaar.

90 boten

Deze Nationale Reddingsvloot van 90 boten zijn ondergebracht bij lokale reddingsbrigades in het land. Bij grote overstromingen rukken ze uit om gezamenlijk een vloot te vormen die mensen in overgelopen gebieden kunnen redden. Voor dit doel zijn 1000 opgeleide leden van de reddingsbrigades 24 uur per dag oproepbaar. De Kamerleden hebben indringend gesproken met directeur Luc Dietz en Bernard Korte, coördinator van de vloot en rampenbestrijding. Op dit moment loopt er landelijk een discussie over het overdragen van de Nationale Reddingsvloot naar de 25 veiligheidsregio's in het land.