Je zegje doen bij IJpos-sessies

foto PR vlnr: Arjen Verkaik, Jack van Hoek en Henk Wessel bij de presentatie van het IJpos-presentatieboek.

VELSEN-ZUID - De wedstrijd Telstar-Volendam was meer dan een wedstrijd tussen twee voetbalteams uit vissersdorpen.

Door Pieter van Hove - 31-1-2017, 10:00 (Update 31-1-2017, 10:07)

Nog vóór de vissersderby was in de Witte Leeuwenkooi in het horecagedeelte de aftrap voor het nieuwe jaar van IJpos (IJmuiden Port & Offshore Services), de belangenorganisatie die - anders dan de naam doet vermoeden - ook bedrijven uit de visserijwereld telt.

En 2017 heeft veel in petto, vertelde voorzitter Henk Wessel de aanwezigen. Zoals meer bijeenkomsten, ook bij de leden thuis. Zo staat in februari een bezoek...