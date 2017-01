Zee- en Duinwijk ’paradijs’ voor inbrekers

IJMUIDEN - Bewoners van de IJmuidense Zee- en Duinwijk doen te weinig om inbraken te voorkomen. Zij verzuimen bijvoorbeeld geregeld om tuinpoorten en schuurdeuren op slot te doen en deuren van trappenhuizen dicht te houden, waardoor ongewenste bezoekers relatief gemakkelijk binnen kunnen komen om hun slag te slaan.

Door Carlo Nijveen - 31-1-2017, 13:21 (Update 31-1-2017, 13:40)

Andere buurtbewoners laten zelfs een raam openstaan als zij niet thuis zijn. Dat kwam aan het licht tijdens een zogenoemde voetstappenactie, eind vorige week op touw gezet om Zee- en Duinwijkers te doordringen van het belang van goede voorzorgsmaatregelen tegen inbraken.

Bij de preventieactie namen twee groepen bewoners in gezelschap van wijkagenten, medewerkers van de gemeente Velsen, vertegenwoordigers van woningcorporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen en leden van wijkplatform Zee- en Duinwijk inbraakgevoelige situaties onder de loep. Gaandeweg werd vrij gauw duidelijk dat flink wat bewoners het inbrekers niet bepaald moeilijk maken. Integendeel. In een aantal tuinen werden bijvoorbeeld ladders aangetroffen, waarmee ongewenste bezoekers soepel en snel op een schuurdak kunnen komen of anderszins kunnen klimmen.

Waarschuwing

Bewoners die hun zaken niet goed op orde hadden en thuis waren, werden tijdens de actie op de risicovolle situatie gewezen. Bij afwezigen werd een waarschuwende flyer in de vorm van een ’voetstap’ achtergelaten, met daarop de tekst: ’Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’.

Wijkplatformvoorzitter Ina de Vos toont zich onaangenaam verrast over de weinig alerte houding van medebuurtbewoners. ,,Dit is niet de eerste voetstappenactie die wij hier hebben gehouden, maar best veel mensen blijken poort- en schuurdeuren dus nog niet op slot te doen. In sommige schuurdeuren zaten bovendien complete sleutelbossen, waarmee inbrekers het nóg gemakkelijker krijgen. Daarnaast heb ik heel veel fietsen in onafgesloten schuren gezien die ook niet op slot stonden. De eigenaren realiseren zich kennelijk niet dat ze bij een verzekeringsclaim na diefstal twee sleutels moeten laten zien. Anders krijgen ze de schade niet vergoed. Het is echt van belang dat wijkbewoners goede voorzorgsmaatregelen nemen. Want een inbraak kan een heel grote impact hebben’’, aldus De Vos, tevens lid van het wijkteam Zee- en Duinwijk. Dat team is initiatiefnemer van de voetstappenactie.

De deelnemers aan de voetstappenactie gingen bepaald niet sluipend door Zee- en Duinwijk, laat Anke Wisselink van Woningbedrijf Velsen weten. ,,Zij maakten tijdens hun rondgang flink wat kabaal. Maar weinig buurtbewoners kwamen direct kijken wat er aan de hand was. Hun houding is laconiek.’’