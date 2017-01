’Iedereen moet de Ruïne leren kennen’

foto United Photos/Paul Vreeker Rob en Angelique, de nieuwe beheerders van de Ruïne van Brederode.

SANTPOORT-ZUID - Een droom die uitkomt, noemt Rob de aanstelling als beheerder. ,,Ik kan het nog niet helemaal geloven”, zegt hij. ,,Over twee weken woon ik hier.”

Door Gwendelyn Luijk - 31-1-2017, 14:21 (Update 31-1-2017, 14:21)

Half februari trekt hij zijn voordeur in Rijswijk voor het laatst achter zich dicht, om zijn intrek te nemen in de beheerderswoning van de Ruïne van Brederode. Zijn partner Angelique blijft voorlopig nog in Voorburg wonen, maar zal heel regelmatig de reis naar Santpoort maken.

De geschiedenis van de ruïne kennen de twee al op hun...