’Nodig de statushouders uit en zie wat ze je brengen’

VELSEN - Het begon met een artikel in IJmuider Courant dat Ab Kraaijevelds aandacht op de vluchtelingen in Velsen bracht. Zijn bijdrage als vrijwilliger was meer dan welkom en ondertussen zet de Driehuizenaar zich al anderhalf jaar als maatschappelijk begeleider in voor statushouders in Velsen.

Door Evelien Engele - 1-2-2017, 10:27 (Update 1-2-2017, 10:27)

Het helpen opstarten van een leven in Velsen en alles wat daarbij komt kijken als het inrichten van een huis, regelen van een school voor kinderen en afsluiten van verzekeringen geeft Ab energie.

Vooroordelen

,,Het is leuk om met...