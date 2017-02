’De honderd gaan we zeker halen’

IJMUIDEN - Wie negentig jaar oud is, kan veel verhalen vertellen. En die verhalen zullen vrijdagavond in de kantine van voetbalvereniging IJmuiden ongetwijfeld op tafel komen. Er is een receptie ter ere van het negentigjarig bestaan van de Velsense voetbalclub.

Door Kees de Boer - 3-2-2017, 7:14 (Update 3-2-2017, 7:14)

,,VV IJmuiden heeft een rijke historie”, zegt voorzitter Michel Spierenburg. ,,We zijn 1 februari 1927 opgericht als voetbalafdeling van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.). Op die datum zijn we bij de toenmalige Haarlemse Voetbal Bond ingeschreven. Met één elftal onder de...