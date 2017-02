Plek voor tijdelijke Velsenaren

VELSEN - Wie tijdelijk een klus in Velsen heeft en enkele maanden hier wil werken, moet ergens overnachten. In een hotel of pension wordt een dure grap, maar een huis huren en je inschrijven is te omslachtig. Na afloop van het project ga je immers weer weg. Velsen wil het deze mensen - en hun werkgevers - makkelijker maken door tijdelijke bewoning mogelijk te maken.

Door Marieke de Kok - 3-2-2017, 6:31 (Update 3-2-2017, 6:31)

Volgens de gemeente is er veel vraag naar deze vorm van bewoning, het zogeheten ‘short stay’. Het...