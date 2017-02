Hennepkwekerij met 300 plantjes ontdekt in IJmuiden

Foto: Politie

IJMUIDEN - In een pand aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden is donderdag een hennepkwekerij aangetroffen. In de kelder van het pand stonden 300 hennepstekken.

Door Jan Balk - 3-2-2017, 10:33 (Update 3-2-2017, 10:38)

De kwekerij is ontmanteld.