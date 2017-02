Sluis met diepte van flatgebouw

foto RWS/Ko van Leeuwen Op het sluizencomplex zijn cementfabrieken verrezen.

IJMOND - ,,Zo breed als een voetbalveld. En een lengte van nog eens vijf velden. Met een diepte van een flatgebouw van acht etages. Een kolom van 18 meter water met daarboven 5 meter kolkwand.”

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 11:28 (Update 3-2-2017, 11:32)

Jan Rienstra van Rijkswaterstaat, die het zeesluisproject als omgevingsmanager begeleidt, probeert inzichtelijk te maken wat een reuzenklus de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is. Ergens kun je het omvangrijke karwei vergelijken met de bouw van een Egyptische piramide. Dagelijks zijn honderden mensen bezig met de aanleg van de sluis die tussen de huidige Noordersluis en de Middensluis komt te liggen.

Niet alleen met de daadwerkelijke bouw op het sluizencomplex zelf, maar ook medewerkers van Rijkswaterstaat en OpenIJop kantoren in IJmuiden en Haarlem. Rienstra: ,,Mensen van onze dienst komen zelf zo weinig mogelijk op de bouwlocatie. Het is daar werken op een postzegel. Alles moet zo efficiënt mogelijk.” Zelfs in Zuid-Korea wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe sluisdeuren. Drie stalen roldeuren van elk 2.400 ton moeten er komen voor de sluis.

Maar daar blijft het niet bij. Een kleine greep uit de werkzaamheden: 1.750 meter diepwand, tienduizend ton damwand, 7.500 ton buispaal, tweeduizend ankers, 25.000 ton wapeningstaal, 290.000 kubieke meter beton en er moet 4.500.000 kubieke meter grond worden afgevoerd. Die enorme zandhopen zijn onder meer afkomstig van het Zuidersluiseiland en het Middensluis die voor een deel zijn of nog worden afgegraven. Overigens: het beton wordt ter plekke geproduceerd met behulp van twee eigen betoncentrales.

De bouw ligt in handen van het consortium OpenIJ, bestaande uit de bouwbedrijven BAM, en collega-bouwer VolkerWessels en investeerders DIF en PGGM, dat in 2015 de aanbesteding won.

Voorafgaand aan de start van de aanleg zijn in 2015 meerdere bedrijven en verenigingen zoals sleepdienst Heida en Duikteam IJmond verplaatst, zodat de locatie voor de nieuwe zeesluis kon worden vrijgegeven. Het slopen van de achtergebleven gebouwen - inclusief de bedieningstoren voor de Noordersluis - was een van de eerste acties van OpenIJ. Tevens kwam er een grootschalig onderzoek naar achtergebleven explosieven uit de tweede wereldoorlog in de bodem van het Zuidersluiseiland. Bij het uitgraven ervan is overigens niets spectaculairs gevonden. Behalve enkele bunkers van de Duitse bezetter. Daarna volgde het weghalen van het oostelijk deel van het Zuidersluiseiland en de oostelijke punt van het Middensluiseiland. In 2018 staat het verwijderen van de westelijke landtong van het Middensluiseiland op het programma. Een berg van 4.500.000 kubieke meter, vergelijkbaar met de inhoud van zesduizend zwembaden.