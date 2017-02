’We hebben toch echt wat bereikt’

SANTPOORT-NOORD - Françoise Claase-van Oppen is blij. Haar hulp in de huishouding is weer terug. En de wethouder heeft beloofd voortaan toch weer herinneringsbrieven te sturen.

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 11:36 (Update 3-2-2017, 11:42)

Deze week stond de Santpoortse met haar dochters in deze krant. Ze luidden de noodklok. Want zonder waarschuwing liep de wmo-indicatie van Fransje af en van de een op de andere dag mocht haar schoonmaakhulp dus niet meer komen. Haar kinderen zaten met de handen in het haar.

D66Velsen en VelsenLokaal lazen het artikel in de krant...