Zeewierteelt wordt nu echt volwassen

IJMOND - De vraag naar zeewier neemt wereldwijd toe. Het gekweekte wier is niet alleen geschikt als voedsel, maar kan ook worden gebruikt voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en voor energie.

Door Pieter van Hove - 3-2-2017, 11:48 (Update 3-2-2017, 12:09)

In IJmuiden bij voorbeeld is vorig jaar de stichting Zee Boerderij IJmond in het leven geroepen voor het duurzaam kweken van zeewier. De initiatiefnemers hebben het plan voor een zeewierkwekerij bij drie meerpalen bij Forteiland. Om elke paal komt een stalen constructie te hangen met daaraan zeewiersporen.

Een keer in de...