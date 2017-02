IJmuiden Quiz nog groter dan vorig jaar

Foto United Photos/Paul Vreeker Aan welk team mag Nel Luiken dit jaar de wisselbeker van de Grote IJmuiden Quiz uitreiken?

IJMUIDEN - Nel Luiken is er bijna klaar voor: de tweede editie van de Grote IJmuiden Quiz op 15 februari belooft nog groter te worden dan vorig jaar. Nu al hebben zich vijftien teams ingeschreven.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 14:19 (Update 3-2-2017, 14:20)

De rol van quizpresentator is Nel op het lijf geschreven. Met jarenlange ervaring in diverse horecagelegenheden weet ze hoe ze mensen kan animeren.

,,We gaan het gezellig maken, ik hou ervan.” Het vragenspel blijkt populair te zijn want de grote IJmuiden Quiz is niet de enige quiz waar...