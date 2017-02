Geluksroute slingert ook door Velsen

VELSEN - De geluksroute die dit weekend in Haarlem plaatsvindt, zal deels ook door Velsen lopen.

Door Evelien Engele - 3-2-2017, 16:27 (Update 3-2-2017, 16:27)

Zo geven Erik en Brigitte een energetische behandeling aan de Frans Netscherlaan 12A in Santpoort-Noord, Esther een workshop essentiële oliën aan Burgemeester Weertsplantsoen 110 in Santpoort-Noord en Irma Noteboom ’Hoe je in drie stappen een geluksmoment kunt ervaren’ aan Meeuwenlaan 36 in IJmuiden. Zie voor het gehele programma:

geluksroute.nu