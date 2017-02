Toch een paar instinkers in het Santpoorts dictee

SANTPOORT-ZUID - Voor iedere deelnemer ligt op tafel een pen en een schrift klaar. En er is een glaasje water voor mogelijk opspelende zenuwen. Je kon een speld horen vallen in ’t Brederode Huys gistermiddag tijdens het tweede Santpoorts Dictee.

Door Kees de Boer - 5-2-2017, 22:54 (Update 5-2-2017, 22:54)

Het dictee was geschreven door schrijfster Anne Gine Goemans en de ongeveer veertig deelnemers hadden er een hele kluif aan. Fleur Stringer, voorzitter van de dicteecommissie van Santpoorts Belang, leest de tien regels van het dictee eerst in zijn geheel voor. Daarna één voor één. En de losse zinnen worden, net als vroeger op school, ook in losse zinsdelen gedicteerd.

Instinkers zijn er genoeg. Want hoe schrijf je een woord dat je fonetisch hoort als ‘lukulisse’? Als ‘lucullische’, zo blijkt later bij het nakijken. Ook lastig in zin vier: ‘ge-e-maild’. En wat dachten we van een woord als ‘Hawaiiansachtige’? Een fout is zo gemaakt. Tijdens het schrijven wordt af en toe gegniffeld en gezucht. Een dictee is geen alledaagse bezigheid.

Na ruim een uur is het klaar. Trudy Mousset uit Santpoort-Noord haalt opgelucht adem: ,,Ik vond het heel erg meevallen”, zegt ze. ,,Het was een hele leuke tekst. Wat lastig was waren sommige hoofdletters en de verbindingsstreepjes tussen de woorden. Daar ben ik nooit zo goed in.”

Eloquent

Een opvallend jonge deelneemster in het gezelschap is de dertienjarige Gerjanne Sierink uit het Overijsselse Borne. Hoe vond zij het gaan? ,,Sommige woorden waren wel moeilijk hoor, zoals een woord als eloquent. Dat kende ik helemaal niet, maar ik heb het maar op mijn gevoel geschreven.”

Na afloop van het dictee is er een nabespreking. Het blijkt dat sommige woorden op twee manieren geschreven mogen worden. ‘80-jarig’ is goed, maar ook ‘tachtigjarig’ is mogelijk. En ‘quasiauthentiek’ moet aan elkaar geschreven worden, omdat er geen klinkerbotsing is. Een deelnemer knikt tevreden. Dat had hij goed.

De dicteecommissie heeft twee prijzen beschikbaar gesteld, één voor een deelnemer uit de regio en één voor het gebied daarbuiten. Astrid de Boer uit IJmuiden is regiowinnaar met elf fouten, Randy van Halen wint in de categorie ‘buiten de regio’.

,,Randy had maar één fout”, zegt voorzitter Liefke Sinnema van Santpoorts Belang na afloop. ,,Maar zij is ook echt een topper, Randy heeft ook het Nationaal Dictee gewonnen.”

En dertienjarige Gerjanne? ,,Ik had 21 fouten”, zegt ze opgewekt. ,,Helemaal niet zo slecht als ik om me heen kijk. Sommige hadden meer dan dertig fout.”