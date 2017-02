Kijkje nemen op je nieuwe school in Velsen

foto: United Photos/Remco van der Kruis Spannende en grote machines op het Technisch College.

VELSEN - De twaalfjarige Christiaan Bouma loopt verguld met zijn ’goodiebag’ door de gang van het Technisch College Velsen. Uit het tasje steekt een houten helikopter die hij net in een van de lokalen heeft gemaakt. De jongen zit nu nog basisschool De Zefier in Zeewijk, maar hij is met zijn moeder op bezoek bij wat waarschijnlijk volgend jaar zijn nieuwe school wordt.

Door Kees de Boer - 6-2-2017, 10:53 (Update 6-2-2017, 10:59)

Het was zaterdag open dag bij verschillende scholen in Velsen en de openstellingen werden goed bezocht: sommige scholen ontvingen honderden geïnteresseerde kinderen met hun ouders.

Vogelhuisje

„Ik vind dit wel een gave school”, zegt Christiaan, terwijl hij trots ook nog een zelfgemaakt vogelhuisje laat zien. Moeder Sandra: „Hij is thuis ook altijd aan het knutselen. Christiaan heeft havo-advies gekregen, maar hij is liever met zijn handen bezig. Als hij naar deze school wil, vind ik het goed. Als hij maar gelukkig wordt.”

Er was zaterdag in het Technisch College voor bezoekers van alles te doen. Docent Hans van Engelen laat in zijn lokaal zien hoe bij een auto de uitstoot van uitlaatgassen wordt getest. En hij demonstreert bij een andere wagen hoe je van alles over het voertuig met de computer kunt uitlezen. „Deze auto heeft schade aan de motor”, zegt hij. „Wil iemand met een endoscoop bekijken wat de schade is?” Een ventje steekt zijn vinger op, hij wil wel even een kijkje nemen met zo’n speciale inspectiecamera.

Er waren zaterdag meer scholen die een open dag hadden, zoals het Ichthus Lyceum in Driehuis. Daar ligt in de hal een glimmende glossy klaar voor de bezoekers. ’Altijd les op het niveau dat bij jou past’, lezen we op de cover. „Dit spreekt me aan”, zegt Esther Voetelink, moeder van de elfjarige Seb uit Santpoort-Noord. „Seb heeft dyslexie. Ik heb net gehoord dat leerlingen op deze school daar goed mee geholpen worden. Kinderen mogen met een koptelefoon luisteren en er wordt veel voorgelezen.”

Aardig is dat er op het Ichthus Lyceum veel proeflesjes worden gegeven. De tienjarige Dominique Paardekoper is vol verwondering: „Bij biologie zag je de longen van een varken en bij scheikunde kon je zelf shampoo maken. Spannend.”

Dodenmasker

Haar vriendin Elise Jongejan heeft bij de proefles geschiedenis een Egyptisch dodenmasker van klei gemaakt. „En je kon daar ook nog een Lego-piramide bouwen”, zegt ze opgewekt. Dominique en Elise zitten nu nog in groep 7 van basisschool Het Kompas in IJmuiden. Of het Ichthus Lyceum hun nieuwe school wordt? „Ja, misschien wel. De leraren zijn er ook heel aardig.”

Twijfel

Deze meiden hebben hun keuze al gemaakt. Maar op bezoek bij de open dag van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis heeft elfjarige Danielle Stikker nog twijfel: „Ik ben een paar weken geleden ook op deze school geweest met mijn klas van de Bosbeekschool. Toen vond ik het heel leuk, maar nu weet ik het niet meer zeker. Het is fijn dat dit een kleine school is en dat ze met iPads werken, maar ik vond de proefles geschiedenis saai. We gaan zo ook nog even op het Mendel College kijken.”