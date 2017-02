Velsen Vroeger: Twaalfhoogflat in Zeewijk

foto Frits Houtgraaf. Bouw van de twaalfhoogflat in Zeewijk.

IJMUIDEN - Een twaalfhoogflat in IJmuiden-Zeewijk in de takels. We hebben het over de jaren ’60 van de afgelopen eeuw. In die naoorlogse jaren trekt de industrie behoorlijk aan. Dus moeten de werknemers ook fatsoenlijke huisvesting krijgen.

De nieuwbouwwijk in de duinen biedt een oplossing. Het gebied sluit aan op het naoorlogse Duinwijk. Zeewijk telt dan voornamelijk huurwoningen. In de jaren '80 en '90 is er sprake van een verloedering van de wijk.

Veel gezinnen vertrekken daarop naar de nieuwbouwwijk Velserbroek. Ongeveer dezelfde...