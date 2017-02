Smartengeld na wilde trap in gezicht op crossterrein IJmuiden

ALKMAAR - Jeroen V. (24) uit Opmeer is door de politierechter wegens een keiharde trap in het gezicht van een medebezoeker van het crossterrein aan de Noordersluisweg in IJmuiden veroordeeld een gevangenisstraf van vier maanden waarvan de helft voorwaardelijk.

Door Van onze verslaggever - 6-2-2017, 13:49 (Update 6-2-2017, 14:01)

Hans R. (24) uit Obdam kreeg als mededader bij de geweldpleging zes weken cel waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd. Het tweetal moet het slachtoffer een schade van bijna zeven mille vergoeden. Daarvan is 2750 euro smartengeld.

De Opmeerder reed op 1 mei op crossterrein...