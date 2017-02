Verkoop tweede fase Nieuw Velserduin start dit weekend

DRIEHUIS - Vijf appartementen ’beuk’, tien appartementen ’linde’ en twaalf van het type ’esdoorn’ voor de nieuwbouw van Nieuw Velserduin gaan zaterdag in de verkoop.

Door Susanne Moerkerk - 6-2-2017, 14:36 (Update 6-2-2017, 14:51)

De appartementen maken deel uit van een bouwproject met in totaal 96 woningen die zijn verdeeld over twee appartementencomplexen, tien herenhuizen en veertien waterwoningen. De gebouwen komen op de plek van voormalig verzorgingshuis Velserduin, tussen het voormalige Missiehuis en het Ichthus Lyceum in. De woningen die komend weekend in de verkoop gaan, komen allemaal in het meest zuidelijk gelegen appartementencomplex en zijn inclusief een parkeerplaats in de garage.

Hofzicht makelaars maakt van start van de verkoop van de tweede ronde een manifestatie. In het stadion van Telstar, in de Witte Leeuwen Kooi, kunnen geïnteresseerden zich zaterdag 11 februari tussen 10.30 en 12.30 laten informeren.