Zeldzame munt van Brederode

Archieffoto UNITED PHOTOS DE BOER De Ruïne van Brederode in Velsen herinnert aan de roemruchte Brederodes.

AMSTERDAM - De munt die Goesenaar Hilderik van Schaik (47) tijdens een rondje met de metaaldetector in Waalwijk vond, bleek een zeldzame Sint-Jansgoudgulden te zijn, geslagen door Hendrik van Brederode. De munt is voor een bedrag van 25.000 euro aan een Amerikaanse particulier verzamelaar geveild.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 16:58 (Update 6-2-2017, 16:58)

Eigenlijk was de Zeeuwse huisarts al van plan om richting huis te gaan toen hij nog één poging met de metaaldetector deed op een graslandje bij Waalwijk waar hij vaker met een groepje maten op zoek naar verstopte vondsten gaat. Het vinden van een gouden munt was op zich geen bijzonderheid voor Van Schaik, maar het verhaal dat er later bij bleek te horen wél. Na enig speurwerk in muntencatalogi op Internet waarbij hij de munt maar niet kon thuisbrengen, besloot hij contact op te nemen met het Amsterdamse veilinghuis Schulman.

Bijzonderheid

„De munt is een bijzonderheid”, looft taxateur Tim Poelman de vondst. „En zo zeldzaam dat we er zelfs geen kaart van hebben”, refereert hij aan de honderdduizenden omschrijvingen die de familie Schulman tussen 1880 en 1980 van bijzondere munten maakte. „Het gebeurt zelden dat we een munt niet kunnen plaatsen.”

En dus liet het veilinghuis onderzoek doen naar de gouden munt waar op de voorzijde Johannes de Doper staat met het Lam Gods op zijn arm en het kop van een everzwijn tussen zijn voeten en op de keerzijde een leliekruis met de wapens van Brederode, Mark, Vianen en Ameide-Nieuwenaar. De klop is afkomstig van Hendrick van Brederode die tegen de regels in goudguldens muntte en die niet thuis te brengen is in de kloptypes die tot nu toe bekend waren binnen de wereld van de muntkunde.

Interesse

Het zeldzame munttype in combinatie met de even zo zeldzame instempeling, maakte het tot een ’highlight binnen het vaderlandse numismatisch spectrum’. „Natuurlijk hadden we het leuk gevonden als musea als Teylers Museum of Rijksmuseum interesse in de munt hadden, maar het is naar de hoogste bieder gegaan”, vertelt Poelman over de verkoop van de munt die voor 25.000 euro onder de hamer is gegaan.

Al wil de koper anoniem blijven, Poelman kan wel vertellen dat de munt naar een Amerikaanse verzamelaar is gegaan. De vaste klant van het muntenveilinghuis met Nederlandse voorouders verzamelt álle bijzondere Nederlandse munten voor in zijn privécollectie. De belangstelling voor de Sint-Jansgoudgulden was onder verzamelaars ’redelijk groot’, maar internationaal gezien niet indrukwekkend. „Was de munt iets groter van omvang geweest met een doorsnede van bijvoorbeeld vier/vijf centimeter, dan was hij veel meer waard. Dan kun je denken aan zo’n honderdduizend/honderdvijftigduizend euro”, schat Poelman.

Wat gaat de vinder met de opbrengst van zijn vondst doen? „Ik heb al het geld in een studiefonds voor mijn drie kinderen gestopt.” Pas nu realiseert Van Kaik hoe bijzonder zijn vondst eigenlijk was. „Als ik de munt misschien meer onder de aandacht had gebracht en meer mensen ervan wisten, had-ie nog wel meer kunnen opbrengen.” Met enige spijt in zijn stem vervolgt hij: „Misschien moet ik eens kijken of ik de koper kan traceren en de munt kan terugkopen om het opnieuw in Nederland onder de aandacht te brengen.”