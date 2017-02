Ted komt vrijwillig op verjaardagsvisite

Foto United Photos/Paul Vreeker Ted Geukers.

VELSERBROEK - Bijna de helft van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder zette zich vorig jaar minimaal één keer in als vrijwilliger. Het gros doet iets voor scholen of sportverenigingen, maar er gebeurt veel meer. Deze krant gaat wekelijks in gesprek met vrijwilligers uit de IJmond.

Door Jouri Bakker - 6-2-2017, 17:12 (Update 6-2-2017, 17:12)

Zo’n veertig verjarende senioren uit Velsen hebben de afgelopen drie jaar bezoek gehad van Ted Geukers (85) uit Velserbroek. Met een presentje op zak belt hij namens de Felicitatiedienst Velsen van de Stichting Welzijn Velsen...