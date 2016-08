Ferdy Roet speelt nieuwe troef tegen Staatsloterij

Archieffoto Roel van Leeuwen Ferdy Roet.

ALKMAAR - De 194.000 deelnemers van Loterijverlies eisen 400 miljoen euro van de Staatsloterij ’omdat ze jaren zijn bedrogen door de loterij’. Die liet namelijk ook onverkochte loten meedingen naar het prijzengeld. Dat zegt Ferdy Roet van Loterijverlies die in de slepende procedures nu zijn BV Loterijverlies als troef in stelling heeft gebracht.

Door Rien Floris - 26-8-2016, 17:17 (Update 26-8-2016, 18:43)

Roet moest zich met de Stichting Loterijverlies even een paar maanden kalm houden van de rechtbank. Maar nu claimt hij via de BV Loterijverlies in een nieuwe bodemprocedure tegen...