’Raar dat een rechter zich over T. rex moet buigen’

LEIDEN - „Het is raar dat mensen in Amerika een rechtszaak zijn begonnen over Trix, de Tyrannosaurus rex van Naturalis.” Dat zegt de tyrannosaurusjager Peter Larson.

Door Silvan Schoonhoven - 29-8-2016, 9:31 (Update 29-8-2016, 9:51)

Wat Larson betreft is het conflict geen domper op de feestvreugde in Leiden.

„Er hangt geen zwarte schaduw over de T. rex, alleen over het geld. De rechter heeft fossielen nog nooit als mineralen beschouwd. Het is daarom raar dat die mensen de rechtszaak zijn begonnen en helemaal dat ze nu in beroep zijn gegaan. Ze hopen gewoon op een aandeel van de aanschafprijs, die natuurlijk substantieel is. Daarom steken ze er zelf nog wat geld in. Maar de kans dat ze het winnen is klein.”

Larson weet als beroemdste tyrannosaurusjager ter wereld wat er kan gebeuren als twee partijen touwtrekken om een dinoskelet. Hij moest begin jaren negentig achttien maanden de gevangenis in toen er een conflict ontstond om een andere T. rex, Sue.

Larsson regelde de deal tussen het Leidse museum en de Amerikaanse verkoper van het skelet. Naturalis betaalde er vijf miljoen euro voor. Maar de verkoper kan daar nog niet bij omdat een buurman over de eigendomsrechten van Trix procedeert. Het proces kan nog wel een jaar duren, en zo lang staat het geld vast op een derdenrekening.

In veel Amerikaanse staten is een grondeigenaar niet automatisch ook de eigenaar van alles onder de grond. Een andere partij kan aanspraak maken op olie en andere minerale bodemschatten. Dat geldt ook voor het stuk prairie in Montana waar Trix gevonden is: de ’minerale rechten’ liggen bij de buren.