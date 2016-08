Ritjes gedeputeerden fors goedkoper

HAARLEM - De dienstritjes van de provinciebestuurders in Noord-Holland kostten de samenleving vorig jaar nog ’slechts’ € 508.000 euro. In 2011 ging het nog om een bedrag van rond de negen ton.

Nadat deze krant in 2013 een beroep deed op de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) bleek dat er excessief hoge kosten werden gemaakt voor het vervoer van de gedeputeerden.

Zo waren er eind juli 2012 zeven chauffeurs ’aan het werk’, terwijl er op dat moment maar één gedeputeerde aanwezig was. Ook kwam het regelmatig voor dat chauffeurs slechts twee keer op een dag een gedeputeerde hoefden te vervoeren. In Zuid-Holland gaf men destijds circa € 250.000 uit voor het vervoer van de gedeputeerden.

Na alle ophef beloofde het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland beterschap. Het aantal chauffeurs zou worden teruggebracht van acht naar vier en van zeven dienstauto’s zou men teruggaan naar drie.

Uit een evaluatie blijkt nu dat er weliswaar een kleine vier ton is bespaard - een reductie van 41 procent in totaal - maar dat niet alle besparingen zijn gerealiseerd. Zo is het aantal dienstvoertuigen niet teruggebracht naar drie, maar naar vier.

Ook werken de chauffeurs niet 40 maar 45 uur en is er bovendien nog een deeltijd planner aanwezig die moet zorgen voor een ’optimale mix’ tussen de inzet van de eigen chauffeurs en de inhuur van een externe vervoersdienst. Want in vergelijking met 2012 zijn de kosten van extern vervoer met 32 procent toegenomen tot € 95.000.

De chauffeurs nemen nu wel verlof en compensatie-uren op tijdens de recesperioden van Gedeputeerde Staten. Dit voorkomt dat er geen werk voor hen is.