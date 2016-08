Bescherming van biodiversiteit in de Noordzee is ’een zootje’

Foto Juan Cuetos De eetbare krab, of Cancer pagurus, is commercieel interessant. Bekijk Fotoserie

ROTTERDAM - Er zwemmen veel meer vissoorten in de Noordzee dan gedacht, maar ze ’vechten om te overleven’. Dat is een van de opvallendste uitkomsten van de eerste wetenschappelijke expeditie op de Noordzee van Oceana, een internationale organisatie die de oceaan wil beschermen.

Door Sam Trompert - 30-8-2016, 15:16 (Update 30-8-2016, 16:46)

Foto Juan Cuetos Het blauwtipje is een slakkensoort.

Oceana heeft de afgelopen twee maanden grote delen van de Noordzee in kaart proberen te brengen, van het zee-oppervlak tot de bodem. Onderzoeksleider Ricardo Aguilar schat dat er uiteindelijk zo’n 700 soorten gedocumenteerd kunnen worden.

Onderzoekers vonden bijzondere vissoorten, zoals de koekoekslipvis, maar ook ’commercieel interessante’ vis, zoals de eetbare krab. Het beschermen van de oceaan en visserij gaat volgens Aguilar hand in hand. Door de oceaan goed te beschermen, kan de vispopulatie zich herstellen. En dat betekent meer vis voor de visserij.

Overbevissing

Maar dat betekent niet dat de hengel uit kan. „De Noordzee is een van de meest overbeviste zeeën ter wereld. Veel leven is al verloren gegaan. Maar we hebben gebieden gevonden die wemelen van het leven. Die moeten nu beschermd worden”, zegt directeur Lasse Gustavsson van Oceana.

Foto Juan Cuetos De zeester, of Crossaster papposus, in de Noordzee

Bescherming betekent dat het deel van de Noordzee waar gevist mag worden kleiner wordt. De onderzoekers proberen de komende maanden in kaart te brengen waar de visserij wat hen betreft niet meer zou mogen komen. „Dat is nu namelijk een zootje”, aldus Aguilar. Er zijn wel zeereservaten, maar die voldoen niet. Ze zijn bijvoorbeeld te klein, of liggen op een verkeerde plek.

Met de verzamelde data wil ze onder andere de Nederlandse overheid overtuigen meer te doen aan oceaanbescherming. Dat gebeurt nu nog te weinig, stelt directeur Lasse Gustavsson van Oceana.

EU-landen hebben zich voorgenomen 10 procent van de oceaan te beschermen en te beheren in 2020. „Maar daar zijn we nog lang niet”, zegt Gustavsson. En daarbij is die 10 procent hem ook wat weinig.

Nieuwkomer: koekoekslipvis

„We dachten altijd dat hij niet voorkwam in de Noordzee, maar hij is er dus wel!” Niels Schrieken van Stichting Annemoon uit Lisse is blij met de ontdekking van de koekoekslipvis, een van de vissoorten die op Noordzee-expeditie van Oceana aantrof. Afgelopen zaterdag pas kwamen de onderzoekers het beest op het spoor.

Schrieken is niet verbaasd over nieuwe soorten. „Als we niks nieuws vinden is een Noordzee-expeditie eigenlijk mislukt”, zegt hij.

De koekoekslipvis zwemt in groepjes, waarbij één mannetje de baas is. Als die er niet is verandert een vrouwtje van geslacht om de leiding te nemen.

