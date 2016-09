Gestrand op Schiphol, net als Tom Hanks

Verslaggever Rien Floris.

Sunrise at Schiphol. Zo voelt het wel even als de zon om vijf over zeven naar binnen priemt in Lounge 3. Eerst maar eens een cappuccino en een croissant om de dag te beginnen. Al stond ik al vroeg op de pont van Amsterdam-Noord om de trein van 6.40 van Amsterdam-Centraal naar Schiphol te pakken.

Door Rien Floris - 3-9-2016, 8:11 (Update 3-9-2016, 8:11)

Thuis instapkaart geprint voor de vlucht van easyJet die ik vandaag expres ga missen om te beleven hoe het is om te stranden op Schiphol. Rap door...