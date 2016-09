Regionale omroep NH schrapt 21 banen

AMSTERDAM - De regionale omroep NH ziet zich gedwongen om 21 banen te schrappen. Er wordt geprobeerd om de radio- en televisieuitzendingen zoveel mogelijk overeind te houden. Ook de omroepen West, Flevoland en Utrecht moeten miljoenen gaan besparen en mensen ontslaan.

Door Frans van den Berg - 7-9-2016, 15:04 (Update 7-9-2016, 16:39)

Dat maakte de omroep zelf woensdagmiddag bekend. Het is al de tweede forse ingreep binnen enkele jaren. Vier jaar moest al twee miljoen worden ingeleverd. RtvNH en AT5 zijn daarbij nauwer gaan samenwerken. De nieuwe bezuiniging moet nog eens 1,7 miljoen euro opleveren.

De extra bezuiniging is een direct gevolg van het mislukken van de vorming van een landelijke koepel voor de regionale omroepen. Dertien regionale zouden samengaan in vijf clusters. Ze moesten volgens staatssecretaris Sander Dekker zo 17 miljoen euro besparen. NH was voorstander van deze samenvoeging, maar veel andere omroepen niet. Met het afketsen van dit plan is echter wel de bezuiniging blijven staan en dat komt voor NH neer op 1,7 miljoen euro.

Directeur Paul van Gessel laat via zijn eigen omroep weten dat hij het publiek zo weinig mogelijk van de ingreep wil laten merken. Zo verdwijnen er bij het management drie van de zeven banen. Ook wordt er veel bezuinigd op techniek en overhead. De redactie zal met zeven banen toch tien procent inkrimpen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling. Gedwongen ontslagen zullen echter onvermijdelijk zijn.

TV West

De verwachting is dat andere regionale omroepen een vergelijkbare ingreep moeten doen. Maar bij omroep West valt daar nog niets over te zeggen. De directeur was woensdag niet bereikbaar. Omroep West had samen met Rijnmond het cluster voor Zuid-Holland moeten vormen, maar West was daar tegen uit vrees de onafhankelijkheid kwijt te raken. West vreest nu een bezuiniging van 1,2 miljoen euro. Bij deze omroep voor het noordelijk deel van Zuid-Holland werken 89 mensen in vaste dienst.

Utrecht

Bij omroep RTV Utrecht, waar ruim honderd mensen werken, is nog geen concreet plan rond. ,,Maar iedereen weet dat we nu als individuele omroep moeten bezuinigen en dat is jammer. In het geval van een samenvoeging zouden er inderdaad ook banen verloren gaan, maar dan vooral in techniek en facilitaire zaken. Verder moeten we straks bij het leveren van diensten aan elkaar daarover btw berekenen.''

Flevoland

Omroep Flevoland rekent op een bezuiniging van één miljoen euro. ,,Wij zijn kleiner dan NH en de bezuinigingen zijn daarop afgestemd. Maar de boodschap is dezelfde als bij NH: er gaan ontslagen vallen en we zullen proberen de programma's zoveel mogelijk te ontzien'', reageert Gerard Hullegie namens de omroep.