Expositie Schiphol in Amsterdam Museum is ’Klaar voor vertrek’ [video]

AMSTERDAM - Pak je boardingcard en stap in de wereld van de luchtvaart en specifiek van het honderdjarige Schiphol.

Door Frans van den Berg - 14-9-2016, 18:11 (Update 14-9-2016, 21:29)

Animatie groei luchthaven

„Het liefst hadden we hier een Boeing 747 neergezet, maar daar hebben we geen plek voor. Ook niet op de binnenplaats. Een motor van een propellervliegtuig kon nog net naar binnen”, legt conservator Laura van Hasselt de beperkingen van het Amsterdam Museum uit, dat is gevestigd in een wir-war van gebouwen van het vroegere Burgerweeshuis, ingeklemd tussen de Kalverstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal.

„Vanwege die beperking hebben we ons gericht op een kijkje achter de schermen en even terug in de tijd”, benadrukt Van Hasselt de keuzes voor de inrichting van vier zalen in het museum. „En het moet vooral een familietentoonstelling zijn. Dus veel dingen te zien, te doen en te leren voor kinderen en volwassenen.”

Om meteen in de stemming te komen krijgen de kinderen bij de kassa een boardingcard, die ze in iedere zaal kunnen gebruiken. Aan het eind van de tentoonstelling mogen ze op de kaart hun toekomstvisie op de luchthaven schrijven en die aan een waslijn hangen.

Bebording

Wat ook meewerkt aan het luchthavensfeertje is het gebruikt van de bekende geel-zwarte borden met letters en pictogrammen. Die bewegwijzering is indertijd door Mijksenaar ontworpen en werd internationaal een succes.

Uiteraard aandacht voor de beginperiode, toen Haarlemmermeer nog een gevaarlijk meer was en daarom werd drooggemalen. Oude schoolplaten aan de muur. Een deel van een bom uit de Tweede Wereldoorlog met daarbij een kaart van alle bominslagen. Dan begrijp je meteen dat er van de luchthaven niet veel over was, maar ook dat tegenwoordig nog steeds bommen in de omgeving worden gevonden.

Fraai zijn de strak ontworpen meubelen van Kho Liang le voor de nieuwe luchthavengebouwen die in 1967 werden geopend. Een maquette laat zien hoeveel lagen er zijn van de vertrekhal tot het treinstation. Kinderen kunnen in spelvorm ontdekken welke beroepen verantwoordelijk zijn voor welk deel van het proces van inchecken tot vertrek van het vliegtuig.

Paspoort

Als bezoeker kan je je ook even in de toren van de luchtverkeersleiding wanen. Om je heen beeldschermen met daarop landende en opstijgende toestellen, maar ook taxiënde. Ofwel, het echte uitzicht vanuit de toren. In het hokje van de marechaussee ervaar je hoe het is om binnen een minuut of minder te beoordelen of de persoon die voor je staat echt dezelfde is van het paspoort.

Met virtual reality brillen ga je op een koffer door de kelders onder de luchthaven en staande op een stip kan je door je armen te bewegen proberen een vliegtuig te laten landen.

Zeven fraaie uniformen van stewardessen heeft conservator Laura van Hasselt uitgekozen uit de ruim duizend uniformen die KLM-steward Cliff Muskiet heeft verzameld. „Het is echt uniek dat hij die uitleent. Bij de selectie heb ik gekozen voor een afspiegeling van maatschappijen uit de hele wereld. En uiteraard zijn eigen uniform.”

Animatie

Trekpleister op zowel de expositie bij het stadsarchief (waar veel foto’s zijn te zien) als het Amsterdam Museum is de digitale animatie Schiphol 1916-2016. Het archief heeft eerder prachtige animaties gemaakt van de groei van de Amsterdamse grachtengordel. Die animaties zijn nog steeds terug te vinden op het Youtube kanaal van het archief. Die over Schiphol staat inmiddels ook op Youtube. In de animatie zak je door de wolken en zie je het Schiphol van 1916. Scheer je over de oude verkeerstoren en de taxiënde Fokkers. De animatie toont de ontwikkelingen van Schiphol in vogelvlucht tot de huidige tijd met 63 miljoen passagiers

De familietentoonstelling ’100 jaar Schiphol, klaar voor vertrek’ gaat op 16 september open. De tentoonstelling is daar nog tot en met 7 mei 2017 te zien. www.amsterdammuseum.nl