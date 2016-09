Poelenburg is toe aan verkoeling

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Haki (22) voor de Vomar in Poelenburg.

Het is mijn laatste dag in Poelenburg. Wat me blijft opvallen, is hoe aangeharkt de wijk er eigenlijk bij ligt. Natuurlijk, er zijn best plekken die een lik verf kunnen gebruiken, maar daar wordt aan gewerkt. Als je een kind zou vragen een tekening te maken van een achterbuurt krijg je geen tekening van Poelenburg.

Door Sam Trompert - 16-9-2016, 12:08 (Update 16-9-2016, 12:08)

Er is de afgelopen jaren dus flink gerenoveerd, om de ’leefbaarheid’ te verbeteren. Was dat alleen cosmetica?

Bij de extra raadsvergadering trekt één van de insprekers fel van leer. „Ik durf mijn dochter van 15 niet meer alleen over straat te laten gaan, er wordt idioot hard gereden in de buurt en we horen regelmatig schoten in de wijk.” Ze woont al 39 jaar in de wijk en voor haar is de maat vol. Wat haar betreft gaan de thee en koekjes definitief de kast in.

De afgelopen dagen heb ik veel buurtbewoners gesproken, maar zo fel als Meta van Manen heb ik ze niet gehoord. „Het is echt tijd dat de politiek dit oppakt!”, zegt ze stellig tegen de raadsleden. Kunnen politici dat? Lost een pakket maatregelen de problemen op, of blijft dat ook cosmetica? Een greep uit de suggesties: buurtvaders, jongerenwerkers, harder straffen, ’de wijk in’, ouders aanspreken.

Enkele partijen suggereren dat de wijkbewoners zelf aan de bak moeten. „Ga om de tafel zitten met de sleutelfiguren”, suggereerde Poelenburger Ali Acar deze week. Acar is voormalig bestuurder van de Sultan Ahmetmoskee en actief in het buurthuis.

Sleutelfiguren als Haki, bijvoorbeeld. Een van de jongens die bij ’Pauw’ zat, vorige week. De enige die het felle licht van de studiolampen bij ’Pauw’ zonder zonnebril verdroeg. De jongen met een ’eigen onderneming’. Haki (22) is ’misschien wel de slimste van het stel’, zeggen mensen om hen heen. „Ik denk niet dat hij strafbare dingen heeft gedaan, maar dat is nu onder de rechter”, zegt hij over de arrestatie van vlogger Ilgun.

Geen jongen zonder ambities, ook. Met zijn bedrijf verkoopt hij muziek, digitaal en op vinyl. Zijn droom is een nieuwe Kees de Koning worden, de platenbaas van het succesvolle label TopNotch. Met De Koning kan hij zich nog lang niet meten, maar hij verdient er geld mee. „Je moet ergens beginnen toch? U bent toch ook ergens begonnen?” Bij de schoolkrant, antwoord ik.

Het is een hete week geweest in Poelenburg. De wijk heeft nu behoefte aan verkoeling. Aan regen. Dan is dat hangen zo voorbij.