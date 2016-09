Greenpeaceschip door de jaren heen

De Sirius werd in 1950 gebouwd als loodsschip en kwam in dienst bij de marine. Dat verklaart ook de wapenopslag in de punt en de apparatuur aan boord om de polariteit om te draaien als bescherming tegen magnetische mijnen.

In 1981 werd het schip omgebouwd tot actieschip van Greenpeace. Twintig jaar voer het over de wereldzeeën en was actief bij honderdvijftig acties tegen dumpen van kernafval in de oceanen, overbevissing en de jacht op walvissen en zeehonden.

Als actieschip kon de Sirius drie...