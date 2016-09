Kroniek van een aangekondigde scheiding

Archieffoto/John Oud De Hoge Flux reactor in Petten.

PETTEN - Jarenlang hielden ze elkaar in een financiële wurggreep: Energieonderzoek Centrum Nederland en haar nucleaire partner NRG. Minister Kamp maakt waarschijnlijk vrijdag de details van de Pettense scheiding bekend.

Waar staan NRG en ECN ook alweer voor?

NRG (Nuclear Research and consultancy Group) is onderdeel van ECN. Het is, zeg maar, de nucleaire tak. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor in Petten waar isotopen worden klaargemaakt voor de behandeling van kankerpatiënten (24.000 per dag). ECN staat voor Energieonderzoek Centrum Nederland. Dit bedrijf...