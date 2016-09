Nucleair afval Petten is allegaartje

PETTEN - Bij NRG is er veel gedoe over het historisch nucleair afval. Inwoners van Petten willen graag dat dit afval wordt afgevoerd naar Zeeland, maar NRG kan dit niet betalen. Maar waar praten we eigenlijk over?

Tussen de 1600 en 1700 stalen vaatjes met radioactief afval liggen er opgeslagen op het terrein van de kernreactor. De stalen vatten (35 liter) zitten opgeborgen in dikke betonnen buizen in ’de pluggenloods’.

Maar wat zit er nu in de vaatjes? Je kunt gerust spreken van...