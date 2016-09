Schipholoverleg klapt op nachtvluchten

SCHIPHOL - Het overleg over vermindering van nachtvluchten op Schiphol is stukgelopen. Staatssecretaris Dijksma zal nu de knoop moeten doorhakken.

Door Frans van den Berg - 30-9-2016, 16:34 (Update 30-9-2016, 16:34)

,,We waren de laatste jaren mooi op weg om het aantal nachtvluchten terug te brengen naar de afgesproken 29.000, maar komend jaar gaat Schiphol uit van 31.600 nachtvluchten en het jaar daarvoor waren het er opeens 32.300 geworden. Dat is in strijd met alle afspraken’’, reageert bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik furieus.

Tijdens het overleg vrijdag in de Omgevingsraad Schiphol stelden Schiphol en de maatschappijen dat 32.000 de grens moet worden. Dat staat in het Aldersakkoord dat in 2008 was afgesloten. Maar omdat het de sector niet lukte om meer stille glijvluchten in de late avond uit te voeren, werd als wisselgeld afgesproken dat het plafond naar 29.000 zou gaan. ,,Maar Schiphol tovert nu opeens te voorschijn dat overdag in de rustige uren ook glijvluchten worden uitgevoerd. Maar die werden al uitgevoerd en zijn niet zo stil als de nachtelijke landingen. Daar gaan we niet mee akkoord. De staatssecretaris moet wat ons betreft die grens van 29.000 nu wettelijk gaan vastleggen. Dan moeten maatschappijen maar vluchten inleveren.’’

De bewoners hebben de gebruiksprognose van Schiphol voor 2017 om nog een andere reden afgewezen. ,,Het is volstrekt onduidelijk hoe de luchthaven tot en met 2020 de groei gaat opvangen. Volgend jaar zijn 492.100 starts en landingen voorzien. In het Aldersakkoord staat dat 500.000 vluchten tot en met 2020 de grens is. Dat betekent drie jaar vrijwel geen nieuwe vluchten. Dat is geen selectieve groei. Ze hadden nooit 30.000 pretvluchten aan prijsvechters moeten uitgeven, maar moeten bewaren voor netwerkmaatschappijen als KLM. Lelystad moet een deel van de groei opvangen, maar is nog lang niet klaar.’’