’Nieuw centrum moet in Petten komen’

PETTEN - Het nieuwe, internationaal toonaangevende, onderzoekscentrum op het gebied van duurzame energie dat ontstaat uit de samenwerking tussen TNO en ECN moet in Petten komen. Dat vindt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond.

Kroniek van een aangekondigde scheiding

Jarenlang hielden ze elkaar in een financiële wurggreep: Energieonderzoek Centrum Nederland en haar nucleaire partner NRG. Minister Kamp maakt waarschijnlijk vrijdag de details van de Pettense scheiding bekend.

Lees verder...

Bond pleit voor het behoud van de hoogwaardige werkgelegenheid voor de Kop van Noord-Holland. Volgens de gedeputeerde is Petten een prima plek voor het nieuwe kenniscentrum. ,,Ik zie niet in waarom dat beter naar Amsterdam of Delft kan.’’

Op dit moment is nog niet bekend waar het centrum moet komen. Ook is nog niet zeker of de krachtenbundeling ten koste gaat van de werkgelegenheid.

Op 24 oktober heeft de gedeputeerde een gesprek met minister Kamp waar hij dit onderwerp zeker zal aansnijden.

Bond vindt dat de provincie partij is in deze discussie vanwege de bijdrage van 40 miljoen euro aan de nieuwe onderzoeksreactor Pallas die in Petten de plaats in zal nemen van de Hoge Flux Reactor.

Bond is blij met het besluit van het kabinet om NRG (de nucleaire tak van ECN) los te koppelen van de duurzame tak. ,,NRG was een molensteen om de nek van ECN.’’