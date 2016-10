’Jezus viste al met zijn discipelen’

Foto Kraak Visser Dirk Kraak aan boord van zijn kotter met pas gevangen kreeftjes en wat bijvangst van platvis.

DEN HELDER - Een visser zit er niet op te wachten om vis overboord te gooien. Maar volgens Noordzeevisser Dirk Kraak uit Den Helder is dat altijd beter dan ondermaatse vis verplicht meenemen om aan de wal te vernietigen. ,,Die vis krijgt geen tweede kans.’’

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 3-10-2016, 15:54 (Update 3-10-2016, 16:04)

Kraak is een van de bestuursleden van vissersorganisatie ’Eendracht Maakt Kracht’ (EMK) die opkomt voor de vissersbelangen. Volgens EMK kost de visserijmaatregel de vissers 750.000 euro aan investering per kotter. Kraak is er dinsdag niet bij als...