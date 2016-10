Kamp: ’NRG was noodsituatie’

DEN HAAG - De veertig miljoen euro die het Rijk extra beschikbaar stelt voor het afvoeren van het nucleair afval in Petten naar het Covra in Zeeland is mogelijk niet voldoende. „Ik voel me niet safe wat dat betreft”, gaf minister Kamp van Economische Zaken toe tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Opruimen nucleair afval Petten mogelijk door derden

NRG, de exploitant van de Hoge Flux Reactor in Petten, moest voor 1 oktober worden gered door het kabinet. Als het kabinet met de extra miljoenen over de brug was gekomen was het ’daar misgelopen’, aldus de minister die sprak van ’een noodsituatie’.

Hij wilde het risico niet lopen dat de reactor buiten bedrijf moest worden gesteld en dat de productie van medische isotopen voor de diagnose en behandeling van kankerpatiënten wereldwijd gevaar zou lopen.

In het debat, dat niet alleen ging over het nucleair afval, maar ook over de splitsing tussen NRG en de duurzame tak van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), gaven meerdere Kamerleden aan bezorgd te zijn over de kosten voor het opruimen van het afval.

In het verleden moest het Rijk ook al meermalen met miljoenen euro’s over de brug komen.

Volgens Kamp was er nu feitelijk geen andere keuze dan het redden van NRG. „We hebben berekend dat als we de activiteiten zouden laten aflopen de rekening volledig bij ons zou komen. Dat zou 219 miljoen euro kosten.” Hij stelt dat nu is berekend dat er 40 miljoen euro nodig is om het nucleair afval op te kunnen ruimen. „Maar ik ben niet overtuigd van die raming. Daarom ga ik grondig onderzoek instellen. Daarbij kijken we ook of we het opruimen misschien beter door derden kunnen laten doen.”

In reactie op een vraag van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) liet de minister weten dat er volgens hem geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun aan NRG.

De duurzame tak van ECN wordt samengevoegd met onderdelen van TNO tot een nieuw Energieonderzoek Centrum Nederland. In de Kamer waren er zorgen over de combinatie met TNO. Jan Vos (PvdA): „ECN levert een waardevolle bijdrage aan fundamenteel onderzoek naar duurzame energie. Die rol willen we voortgezet zien, maar is dat gewaarborgd als dit onder wordt gebracht bij TNO. TNO heeft een fossiel imago.”

Agnes Mulder (CDA) drong er op aan dat het duurzame onderzoek dat ECN uitvoert ook voor de langere termijn in Petten blijft.