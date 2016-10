Onduidelijk waarom terroristen geen aanslag pleegden op Schiphol

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol is ontsnapt aan een aanslag. Dat is duidelijk geworden uit onderzoek van de Franse justitie. Maar waarom de aanslag niet doorgegaan is, is nog onduidelijk.

Door Internetredactie - 6-10-2016, 12:24 (Update 6-10-2016, 12:26)

De Franse justitie vond bij huiszoekingen na de aanslagen in Parijs verschillende laptops. Op een van deze laptops staat een mapje met de naam 13 november. Hierin staan bestanden die een verband leggen tussen de terroristen en Schiphol.

Het is zelfs zo dat de 23-jarige Tunesiër Sofien A. en de ook 23-jarige Syrische Zweed Ossama K. onder valse papieren naar Nederland zijn gereisd. Ze zouden een hotel hebben gehad in Amsterdam om een dag later weer terug te reizen naar Brussel. Maar waarom zij geen aanslag hebben gepleegd, is onduidelijk.

'We gaan niet in op specifieke zaken', zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) tegenover de Volkskrant. 'In het licht van de aanslagen in het buitenland hebben we doorlopend speciale aandacht voor de veiligheidssituatie rond Schiphol.'